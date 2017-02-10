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В Донецке хоронят Гиви. В панихиде принимают участие сотни людей

Политика
Гроб с телом полевого командира ДНР выставили в театре оперы и балета

Донецк, 10 февраля 2017, 12:00 — REGNUM  Сегодня, 10 февраля, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко (Донецк, под контролем ДНР) началась траурная церемония прощания с командиром батальона «Сомали» ДНР Михаилом Толстых (позывной «Гиви»). Гроб с его телом установлен в холле театра, передает ИА REGNUM.

Траурная церемония началась в 10 часов утра по московскому времени. Попрощаться с бойцом ДНР пришли родственники, руководители министерств и ведомств, военнослужащие, дончане и гости г.Донецка.

На похороны пришел глава ДНР Александр Захарченко. Он выразил свои соболезнования родственникам погибшего и отдал дань уважения погибшему герою.

В центре Донецка перекрыто дорожное движение. На улицы города вывели представителей силовых структур и развесили баннеры с изображением Толстых и надписью: «Невозможно победить того, кто не сдается». Погибшего бойца похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с другом, командиром батальона «Спарта» ДНР, россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Справка: Михаил Толстых начал боевой путь в Славянске в 2014 году. Принимал участие в боях за Иловайск, и Снежное. Также он известен операциями на юге Донетчины, под Углегорском и Дебальцево. Кульминацией карьеры Михаила Толстых стало взятие развалин терминала Донецкого аэропорта зимой 2015 года. За это он был удостоен звания героя ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали», полковник Михаил Толстых был убит 8 февраля в 6.12 в Макеевке, в здании штаба батальона «Сомали». По данным ДНР, убийца применил огнемет «Шмель». Таким образом, «Гиви» стал седьмым погибшим лидером движения «Новороссия» за 2017 год. Ранее, 16 октября 2016 года в Донецке, в лифте своего дома был взорван друг Гиви, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола).

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