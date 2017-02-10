Путин призвал дипломатов продолжать работу по укреплению мира

В фокусе внимания должна находиться борьба с терроризмом

Москва, , 11:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника. Глава государства отметил верность дипломатов профессиональному долгу и своей родине, сообщает 10 февраля пресс-служба Кремля.

По словам Путина, несмотря на то, что сотрудники МИД РФ могут по праву гордиться своими достижениями, перед страной стоят сложные вызовы.

«В фокусе внимания, безусловно, должна находиться борьба с терроризмом и экстремизмом. Искоренить эти угрозы невозможно без объединения усилий всех государств», — отметил президент.

Глава государства отметил, что дипломатам необходимо, придерживаясь русла многовекторной внешней политики, работать на всех направлениях с целью укрепления мира, стабильности и безопасности.

«Ещё очень многое предстоит сделать для справедливого урегулирования многочисленных конфликтов вблизи наших границ и в других частях планеты», — сказал Путин.

Профессиональный праздник всех дипломатических работников был учрежден в России в 2002 году. О первом внешнеполитическом ведомстве России — Посольском приказе — впервые упоминается в исторических документах 10 февраля 1549 года, в период правления Ивана Грозного.