МИД КНР: В настоящее время решается вопрос о встрече Си Цзиньпина и Трампа

Встреча лидеров КНР и США может состоятся в первой половине 2017 года

Пекин, , 11:49 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров Китая и Соединенных Штатов, заявил, что Пекин и Вашингтон в настоящее время тесно сотрудничают по данному вопросу.

«Китай и США поддерживают тесные контакты на рабочем уровне с целью скорейшей организации встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Лидеры государств ожидают скорейшей встречи», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат отметил, что Пекин приветствует решение президента США «строго придерживаться и уважать принцип «одного Китая». Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который многие китайские журналисты уже успели назвать «историческим».

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