СМИ сообщили о разговоре советника Трампа с послом РФ о санкциях

Отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк могли обсудить антироссийские санкции в декабре 2016 года. Об этом сообщила в четверг, 9 февраля, газета The Washington Post.

«Переговоры советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком были восприняты некоторыми высокопоставленными официальными лицами США как неприемлемые», — говорится в сообщении.

По их мнению, советник Трампа мог подать незаконные сигналы Кремлю, что можно ждать ослабления санкций, «введенных администрацией Обамы в конце декабря с целью покарать Россию за её предположительное вмешательство в выборы 2016 г».

Газета отмечает, что 8 февраля Флинн дважды отрицал, что обсуждал ограничительные меры с Кисляком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва Брюссель и Вашингтон ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ власти Москвы ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.