Госдума уточнила регламент своей работы и матобеспечение депутатов
Москва, 10 февраля 2017, 11:21 — REGNUM Госдума приняла ряд изменений в регламент своей работы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.
Так, устанавливается, что в части материально-технического обеспечения деятельности первый заместитель руководителя фракции численностью более 225 депутатов Госдумы (то есть «Единая Россия») приравнивается к руководителю фракции.
Одновременно предлагается уточнить формирование временной депутатской рабочей группы. Она формируется из числа избранных на новый срок депутатов Госдумы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией, федеральный список которой был допущен к распределению депутатских мандатов.
Кроме того, прописывается, что советник руководителя фракции назначается на должность на срок, ограниченный сроком полномочий руководителя фракции.
Также Совету Думы предоставляется возможность в исключительных случаях по мотивированному предложению ответственного комитета принимать решения о голосовании по вопросу о принятии или об одобрении закона в целом в день принятия законопроекта во втором чтении.
А также исключается «час голосования» — вопрос о принятии/одобрении либо отклонении законопроекта или проекта постановления предлагается ставить после их обсуждения.
Одновременно Госдума отказалась увеличить число региональных недель до двух в месяц, как настаивали в КПРФ, в частности, Тамара Плетнева. «Всегда была одна региональная неделя», — привел аргумент спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если мы хотим вместо работы в комитетах поехать в регион — есть такая возможность», — указал он.
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