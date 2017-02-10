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Режим прекращения огня фактически выполняется — ДНР

Политика
Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти ДНР предложили ВСУ прекратить военные действия с полуночи 9 февраля

Донецк, 10 февраля 2017, 11:13 — REGNUM  Режим прекращения огня в Донбассе, введенный по предложению Донецкой народной республики, соблюдается, сообщает RT.

По словам представителя Минобороны ДНР, режим прекращения огня выполняется. Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти ДНР предложили ВСУ прекратить военные действия с полуночи 9 февраля.

В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Бои в Донбассе за сутки: ВСУ и войска ДНР договорились о передышке

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