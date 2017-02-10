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Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Политика
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Приватизация жилья
Иллюстрация: Ulc.r
Приватизация жилья

Москва, 10 февраля 2017, 11:39 — REGNUM  Закон, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. Закон принят единогласно, 413 депутатов проголосовали «за».

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон — результат консолидации всех фракций. «Этот закон — труд всех депутатов всех фракций, мы выходим на консенсус по этому закону, таких законов немного», — отметил он.

Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

27 января нижней палатой парламента в первом чтении были приняты нормы, продлевающие сроки бесплатной приватизации жилья до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, а также для проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными. Кроме того, приватизацию предлагали бессрочно продлить для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Ко второму чтению документа 8 февраля по инициативе фракции «Единая Россия» была одобрена поправка о том, что приватизация становится бессрочной для всех категорий граждан.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что вопрос о введении бесплатной приватизации обсуждался с председателем партии, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, и он «однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию». Исаев выразил надежду, что закон вступит в силу до 1 марта 2017 года и право бесплатной приватизации жилья останется у всех граждан России «без исключений».

8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства «с самого начала был сторонником именно такого решения» и доводил свою точку зрения до членов правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума снимет ограничения по срокам бесплатной приватизации жилья

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