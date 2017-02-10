В Донецке началась церемония прощания с Михаилом Толстых

Траурная церемония проходит в здании театра оперы и балета

Донецк, , 10:56 — REGNUM В Донецке в 10:00 мск началась церемония прощания с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых (позывной Гиви). Попрощаться с ополченцем прибыл глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Траурная церемония проходит в здании театра оперы и балета. Ранее в этом зале прощались с командиром батальона «Спарта» Арсением Павловым, известным как «Моторола».

По окончании церемонии прощания гроб с телом Михаила Толстых провезут на пушечном лафете по центральным улицам города.

Полковник армии ДНР Михаил Толстых, более известный под позывным «Гиви», был убит утром 8 февраля. По предварительным данным, он погиб от выстрела из реактивного огнемета «Шмель». В ДНР это признано терактом, совершенным диверсантами украинских спецслужб.

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