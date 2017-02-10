СМИ: ВМС Британии боятся сказать Терезе Мэй о нерабочих атомных субмаринах
Лондон, 10 февраля 2017, 10:55 — REGNUM Великобритания первый раз за несколько десятков лет оказалась без действующих многоцелевых подводных лодок: основная часть субмарин, оснащённых крылатыми ракетами «Томагавк», находится в нерабочем состоянии. Британское командование боится поставить об этом в известность премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщают осведомлённые источники, пишет газета The Sun.
«Никто не предоставляет истинную информацию об этом позоре», — сообщает источник.
Уточняется, что сейчас на ремонте находятся несколько подлодок типа Trafalgar и Astutе. Остальные тоже требуют ремонта — в ближайшее время их придётся отстранить от работы.
В море сейчас находится только одна субмарина, и то — на испытаниях после техобслуживания. Выполнять задачи она в ближайшее время не сможет.
6 февраля газета The Times опубликовала заявление британского контр-адмирала Криса Перри. По его словам, британские эскадренные миноносцы проекта 45, грохочущие под водой как «ящики с гаечными ключами», могут быть найдены российскими подводными лодками на расстоянии 100 миль.
Перри утверждает, что у всех шести британских миноносцев есть проблемы с двигателями, из-за которых они полностью глохли в тёплых водах. В настоящее время специалисты оснащают корабли новыми дизельными генераторами, а ремонтные работы продлятся около девяти лет.
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