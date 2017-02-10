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Опрос: Граждане Франции — за отказ Фиойна от выборов

Политика
Это связано со скандалом с его супругой Пенелопой

Париж, 10 февраля 2017, 10:40 — REGNUM  Семь из десяти избирателей Франции хотят, чтобы кандидат от консерваторов Франсуа Фийон отказался от президентской гонки, сообщает Reuters.

К такому выводу пришли эксперты организации Odoxa, проведший социологический опрос. Аналитики связывают это со скандалом, разразившемся вокруг супруги Фийона Пенелопы, которая якобы была фиктивно трудоустроена своим мужем в качестве помощника.

Франсуа Фийон принес свои извинения народу, однако отверг обвинения в том, что его супруга была трудоустроена фиктивно. Также он пообещал продолжить свою президентскую кампанию, несмотря на то, что, по данным опросов, он уступает независимому кандидату Эммануэлю Макрону.

Напомним, выборы президента Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. По данным социологических исследований победу в первом туре одержит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, однако она уступит президентское кресло во втором туре вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

Читайте ранее в этом сюжете: Франсуа Фийон принес извинения за скандал с «фиктивным трудоустройством»

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