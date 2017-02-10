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Корабли ВМС НОАК приняли учение в международных учениях AMAN-17

Политика
Морские учения у берегов Пакистана пройдут 10-14 февраля
ВМС НОАК
Иллюстрация: Chinanews.com.cn
ВМС НОАК

Карачи, Пакистан, 10 февраля 2017, 10:38 — REGNUM  9 февраля в порту Карачи состоялась торжественная церемония встречи кораблей 24-й флотилии ВМС НОАК, прибывшим в Пакистан для участия в международных морских учениях AMAN-17. Церемонию посетили китайские дипломаты, а также командование ВМС Пакистана.

Утром 10 февраля ракетный эсминец «Харбин», ракетный фрегат «Ханьдань» и судно снабжения «Дунпинху» покинули порт Карачи и присоединились к пакистанской флотилии. Маневры объединенной международной группы кораблей продлятся 4 дня — с 10 по 14 февраля, пишет «Чжунго синьвэнь».

В общей сложности в учениях приняли участие более 300 офицеров и матросов НОАК. Целью учений является обмен опытом и улучшение региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 января Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о проведении антипиратских учений силами 25-й эскадры ВМС НОАК в водах Аденского залива у берегов Сомали. В общей сложности в маневрах приняли участие более 4 кораблей ВМС НОАК, а также несколько вертолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай провел новые антипиратские учения у берегов Сомали

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