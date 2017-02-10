30 тысяч детей Эстонии лишены внешкольного образования

Талантливые дети бросают музыкальную школу, танцы или лыжи, так как стоимость кружков просто не по карману для матери-одиночки или многодетной семьи

Таллин, , 10:28 — REGNUM Участие в кружках по интересам для очень многих детей Эстонии является роскошью, из-за чего талантливая молодежь не имеет шансов себя проявить. Об этом сегодня, 10 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Социал-демократической партии со ссылкой на депутата Хельо Пикхоф. Она выразила надежду, что предлагаемые изменения в данной сфере помогут улучшить сложившуюся ситуацию.

По данным мониторинга молодежи, 10% детей и молодых людей страны за последние три года не посещали ни одного кружка и ни одной тренировки. Это означает, что около 30 000 детей лишены внешкольного образования. Регулярно же участвуют во внеклассной деятельности 30−60% детей (в зависимости от региона), что очевидно мало, считает Пикхоф: «Я неоднократно слышала грустные истории о том, как талантливые дети бросали музыкальную школу, танцы или лыжи, так как стоимость кружков была просто не по карману для матери-одиночки или многодетной семьи». Данная ситуация приводит к тому, что у таких детей уже кругозор, меньше способностей и, как результат, менее заметные успехи в самостоятельной жизни.

Депутат признает, что некоторые дети Эстонии лишены таких возможностей из-за логистических проблем или же из-за того, что в их местности нет возможностей для занятий в кружках. Поэтому государству важно поддержать развитие соответствующих региональных программ.

В бюджете Эстонии на 2017−2018 годы предусмотрены увеличенные средства на поддержку кружков и внешкольного образования: в 2017 году — 6 млн евро, в 2017 году — свыше 14 млн евро. Основной упор будет сделан на три сферы: культура, спорт, а также естественные и точные науки.

8 февраля в парламенте Эстонии первое чтение прошли поправки к законам о работе с молодежью, образовании и школ по интересам, на основании которых будет создана система дополнительной поддержки внеклассной деятельности.