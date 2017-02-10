Италия: «США выиграют от самых теплых отношений с Россией»

Рим, , 10:24 — REGNUM Обозреватель политического онлайн журнала Strade Алессандро Маран в статье под названием «Путин — враг западной свободы» утверждает, что Дональда Трамп — единичный случай в русле американской политики, который постоянно хвалит президента России и повторяет, что Соединенные Штаты выиграют от самых теплых отношений с Россией.

В то же самое время Путин воспринимается как угроза большинством зарубежных аналитиков, независимо от их политического цвета, как в США, так и в Европе; в основном потому, что он «стремится расширить российское влияние в Восточной Европе и на Ближнем Восток такими способами, которые могли бы дестабилизировать старые союзы и глобальные правила, определяющие международный порядок со времен Второй мировой войны».

Но тенденция Трампа видеть в Путине больше союзника, чем угрозу, идет в соответствии с популистскими движениями, которые получают все большее распространение в Америке и в Европе.

Беспокойство всего мира по поводу внешней политики России достигла пика после ряда провокационных действий со стороны Путина, как утверждает автор, и это: агрессия на Украине в 2014 году, насильственная военная кампании против противников режима в Дамаске в Сирии, вплоть до влияния на последние президентские выборы в США.

В этом смысле, как подчеркивается в статье, противоположные видения Путина не только отражают различия относительно того, как конкретно относятся к России, но и каковы цели, которые должны направлять внешнюю политику США в двадцать первом веке, и какие союзники необходимы для достижения этих целей. По обе стороны Атлантики стремление к «перезагрузке» отношений с Путиным отражает желание поставить акцент на другой набор приоритетов и даже отказаться от альянсов, которые тесно связывали многие страны в течение десятилетий.

Основные националистические и популистские движения в Европе, как пишет журнал Strade, в том числе французский «Национальный фронт», «Партии независимости» в Англии, «Альтернатива для Германии», «Партия Свободы» в Нидерландах, «Партии свободы» в Австрии, «Движение пять звезд» в Италии и «Лига Севера» имеют одни и те же взгляды на Путина. Но европейские популистские партии разделяют с Путиным общий набор приоритетов, которые относятся к иммиграционным ограничениям, к политическому глобальному и экономическому расчленению Ес, отказа от членства в НАТО, борьбе с исламским радикализмом. Именно поэтому их глазах Путин предстает как союзник.

Автор уточняет, что ни одна из этих партий не старается быть похожей Путина таким же образом, как когда-то коммунистические партии приспосабливались к Советскому Союзу. Но они действительно ценят «силу», которую воспринимают как надежную защиту традиционных ценностей, национализма и противодействие исламу. И нет никаких сомнений в том, что Путин позиционирует себя как оплот консервативных ценностей. «В Чечне и в Сирии он может похвастаться тем, что дал бой исламским экстремистам, более агрессивно, чем любая другая западная страна. Даже если в действительности русские в Сирии старались уничтожить противников Асада, а не бороться против ИГ». (запрещенная в России организация).

Консервативные популисты, как Марин Ле Пен, смотрят на Путина как на образец для подражания, чтобы вернуться к национальному суверенитету, в отличие от многостороннего сотрудничества и интеграции. «И хоть идея о том, что Путин дает уроки миру о «моральных ценностях» на деле оказывается весьма раздражающей, это вызывает восхищение не только правых популистов в Европе, но и тех американских деятелей, которые думают точно так же, например, Патрик Дж Бьюкенен», — объясняет издание.

Алессандро Маран удивляется, как европейские популистские партии практически повсеместно «сводят к минимуму дестабилизирующие шаги Путина», «в том числе и вторжение на Украину и аннексию Крыма». Найджел Фараж, основатель «Партии независимости» Англии утверждал, что нападение Путина на Украину — это понятная реакция. Это Запад зашел слишком далеко. Мнение Фаража очень распространено среди популистских консерваторов. По их словам, нет никаких оснований для беспокойства. Они не верят, что Россия хочет восстановить Советский Союз. Они считают, что Россия просто защищается от глобализма и хотел бы, чтобы Европейский союз и НАТО держались подальше от Центральной и Восточной Европы. «Они не хотят верить, что Россия действительно хочет забрать эту часть Европы и имеет намерение угрожать Западной Европе», — возмущен журналист.

Ближайшие советники Трампа выражали аналогичную точку зрения в последние годы. Насколько эти взгляды разделяет Трамп пока не известно. В конце статьи автор приходит к выводу, что миру не следует недооценивать Путина, ведь его основная цель — «ослабить ткань западного общества и легитимность либеральной демократии». Мир переживает период, который имеет много общего с двадцатыми и тридцатыми годами первой декады нового тысячелетия. «Мы находимся в поворотной точке. И успех популистских движений поднимает фундаментальные вопросы о самой возможности выживания международного порядка, в котором мы живем», — подводит итоги журналист.