71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ

Москва, , 10:22 — REGNUM Большинство жителей России (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде — 35%. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею упрощения процедур поддержали 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода — среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за — 36% граждан РФ.

По словам сторонников инициативы, данная мера поможет прежде всего вывести мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» — 63%, платить налоги — 46%), а также снизить уровень преступности (28%).

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.