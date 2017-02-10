Глава МИД Украины: Военное положение могут ввести быстро

Этот вопрос постоянно обсуждается, как с правовой стороны, так и по соображениям безопасности

Киев, , 10:18 — REGNUM Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» заявил, что военное положение на Украине может быть быстро введено в случае ухудшения ситуации в Донбассе

По его словам, этот вопрос постоянно обсуждается, как с правовой стороны, так и по соображениям безопасности. «Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», — сказал министр иностранных дел.

Ранее он заявил, что введение военного положения властями Киева допускается. Военное положение призвала ввести лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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