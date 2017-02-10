МИД: Развитие Курил поможет РФ и Японии в заключении мирного договора

Токио претендует на 4 острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны

Москва, , 10:13 — REGNUM Москва и Токио могут существенно сблизить свои позиции по вопросу заключения мирного договора после налаживания совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этом, как передает RT, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

«Налаживание совместной хозяйственной деятельности (на Курильских островах) может стать важным шагом на пути к заключению мирного договора», — заявил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мирное соглашение между Российской Федерацией и Японией с момента окончания Второй мировой войны так и не было заключено. Токио претендует на 4 острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Кремль настаивает, что суверенитет России над территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.

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