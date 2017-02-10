Епископ Гонконга: Между КНР и Ватиканом возможно соглашение
Пекин, 10 февраля 2017, 10:11 — REGNUM Глава католической церкви Гонконга выразил оптимизм по поводу возможного преодоления противоречий относительно права назначения епископов. Об этом сообщает Associated Press.
Кардинал Гонконга Джон Тонг заявил, что достигнуты «предварительные договоренности». В вопросе о рукоположении епископов папа сохранит за собой право вето.
Напомним, официально Китай не поддерживает дипломатических отношений с Ватиканом с 1951 года. В настоящее время обе стороны ведут переговоры относительно возобновления связей, но главным камнем преткновения является настойчивое желание Пекина осуществлять контроль над назначением епископов в Китае, с чем не может согласиться Ватикан.
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