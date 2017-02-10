В Таджикистан переброшены российские штурмовики

Авиация поддержит с воздуха действия мотострелков в ходе учебных маневров по противодействию боевикам

Душанбе, , 10:08 — REGNUM На аэродром «Айни» близ Душанбе переброшены самолеты оперативно-тактической авиации — Су-24М и Су-25СМ с авиабаз в Киргизии и Челябинской области «для обеспечения плановой совместной подготовки подразделений 201 российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана», сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты над Восточным Памиром.

«Выполняется отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах», — отметил Рощупкин.

Напомним, 201 военная база, дислоцированная близ таджикской столицы и города Курган-Тюбе, — крупнейшее воинское соединение России за пределами страны. В 2012 году было подписано соглашение, позволяющее военному объекту находиться на территории Таджикистана до 2042 года.