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Решение КС РФ по делу Дадина будет оглашено 10 февраля

Политика
Оппозиционер стал известным после своего заявления об истязаниях в карельской колонии

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 10:04 — REGNUM  Конституционный суд России 10 января огласит постановление по делу оппозиционера Ильдара Дадина, касающееся проверки конституционности статьи 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Жалоба заявителя была рассмотрена 27 января текущего года, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о статье, введенной в УК РФ в 2014 году и предусматривающей уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий.

«Заявитель указывает, что оспоренная норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений», — говорится в сообщении.

Ильдар Дадин не раз привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. 7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы признал оппозиционера виновным по статье 212 УК РФ и приговорил его к 3 годам колонии. В дальнейшем Мосгорсудом срок наказания был заменен на 2,5 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ильдар Дадин получил широкую известность в связи с его обвинениями в адрес руководства исправительной колонии 7 в Сегеже. Он заявлял, что подвергался в карельской колонии истязаниям. Результаты проверки УФСИН опровергли факт истязаний. Дадина перевели в колонию в Алтайском крае, однако защита потребовала вернуть оппозиционера на прежнее место.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

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