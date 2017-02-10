Судимый депутат Якутии решил сдать мандат

После того, как коллеги отказались лишать его полномочий в исполнение требований прокуратуры

Якутск, , 10:18 — REGNUM Судимый депутат Госсобрания Якутии Юрий Михайлов подал в региональный парламент письменное заявление о сложении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Вопрос о лишении Михайлова мандата будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента, также пояснили там.

Читайте также: Прокуратура Якутии настаивает на лишении полномочий депутата с судимостью

Интересно, что осенью прошлого года парламентарии отказались голосовать за то, чтобы Юрий Михайлов сдал свой мандат. Тогда на сложении депутатом полномочий настаивала прокуратура. Поводом для такого требования надзорного ведомства стал условный срок, который парламентарий получил за то, что заставил руководителя одной из зависимых подрядных организаций приобрести запасные части для служебного джипа.

Как сообщало ИА REGNUM, голосуя против того, чтобы Михайлов был лишён мандата, депутаты высказывали мнение, что инкриминируемое ему преступление не соответствует действительности с точки зрения ни помыслов, ни возможностей.

«Вы помните, как всё разворачивалось? Травля в СМИ, интернет-изданиях, затем взяли человека в СИЗО закрыли на 9 месяцев. Какую опасность он мог принести обществу? Это всё делалось для того, чтобы выбить с него признательные показания. Девять месяцев в СИЗО! Затем человек вынужден был пойти на особые условия. Его судили за 4 колеса, которые он попросил купить не для себя лично, а для автомобиля своего заместителя. За это он получил миллион штрафа, и сейчас предлагают лишить его полномочий. Некоторые правоохранители уходят от правосудия, здесь же народный депутат по полной должен ответить за всё. Я считаю, что это несправедливо. Если мы сейчас примем решение по этому постановлению, в любую из наших дверей могу постучаться завтра», — говорил тогда на заседании глава фракции «Единой России» Александр Ноговицын, выступавший свидетелем по делу Михайлова.

Прокурор настаивал, отмечая, что «основанием для досрочного прекращения полномочий является обвинительный приговор суда, депутат подлежит досрочному освобождению от должности. Не подлежит обсуждению и должно быть исполнено». Тем не менее, депутаты продемонстрировали удивительную сплочённость, поддержав коллегу и пойдя против прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Якутии отказались лишить мандата судимого за взятку коллегу