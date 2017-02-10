Пятница, 10 Февраля 2017 года
10:34:20 МСК

Судимый депутат Якутии решил сдать мандат

Политика
После того, как коллеги отказались лишать его полномочий в исполнение требований прокуратуры

Якутск, 10 февраля 2017, 10:18 — REGNUM  Судимый депутат Госсобрания Якутии Юрий Михайлов подал в региональный парламент письменное заявление о сложении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Вопрос о лишении Михайлова мандата будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента, также пояснили там.

Читайте также: Прокуратура Якутии настаивает на лишении полномочий депутата с судимостью

Интересно, что осенью прошлого года парламентарии отказались голосовать за то, чтобы Юрий Михайлов сдал свой мандат. Тогда на сложении депутатом полномочий настаивала прокуратура. Поводом для такого требования надзорного ведомства стал условный срок, который парламентарий получил за то, что заставил руководителя одной из зависимых подрядных организаций приобрести запасные части для служебного джипа.

Как сообщало ИА REGNUM, голосуя против того, чтобы Михайлов был лишён мандата, депутаты высказывали мнение, что инкриминируемое ему преступление не соответствует действительности с точки зрения ни помыслов, ни возможностей.

«Вы помните, как всё разворачивалось? Травля в СМИ, интернет-изданиях, затем взяли человека в СИЗО закрыли на 9 месяцев. Какую опасность он мог принести обществу? Это всё делалось для того, чтобы выбить с него признательные показания. Девять месяцев в СИЗО! Затем человек вынужден был пойти на особые условия. Его судили за 4 колеса, которые он попросил купить не для себя лично, а для автомобиля своего заместителя. За это он получил миллион штрафа, и сейчас предлагают лишить его полномочий. Некоторые правоохранители уходят от правосудия, здесь же народный депутат по полной должен ответить за всё. Я считаю, что это несправедливо. Если мы сейчас примем решение по этому постановлению, в любую из наших дверей могу постучаться завтра», — говорил тогда на заседании глава фракции «Единой России» Александр Ноговицын, выступавший свидетелем по делу Михайлова.

Прокурор настаивал, отмечая, что «основанием для досрочного прекращения полномочий является обвинительный приговор суда, депутат подлежит досрочному освобождению от должности. Не подлежит обсуждению и должно быть исполнено». Тем не менее, депутаты продемонстрировали удивительную сплочённость, поддержав коллегу и пойдя против прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Якутии отказались лишить мандата судимого за взятку коллегу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
Главное сегодня
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное