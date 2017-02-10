Госдума снимет ограничения по срокам бесплатной приватизации жилья

Москва, , 09:49 — REGNUM Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья для граждан будет поддержан Госдумой единогласно, считает первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Инициатива снимает все ограничения по срокам приватизации жилья. «На сегодня это консолидированная позиция президента, правительства, всех фракций», — отметил Жуков.

На протяжении всех последних лет сроки приватизации жилья все время продлевались, отодвигалась граница, за которой приватизация жилья стала бы невозможной, говорит парламентарий.

«Вопрос очень подробно обсуждался на всех уровнях. Кстати сказать, у президента всегда была позиция, что нужно эти сроки отменить и сохранить такую возможность без ограничений по времени», — указал Жуков.

Он обратил внимание на то, что депутаты фракции «Единая Россия» за региональную неделю провели более 2 тыс. встреч с избирателями, очень подробно обсуждали этот вопрос и пришли к единому мнению о том, что нужно снять какие-либо ограничения по срокам и сохранить возможность приватизации жилья для всех категорий граждан — не только для детей-сирот.

«Совершенно очевидно, что в сегодняшних условиях эти искусственные ограничения были бы нерациональны, поэтому единогласно во втором чтении был принят этот законопроект, думаю так же единогласно все фракции сегодня поддержат принятие этого законопроекта (в третьем чтении)», — заключил Жуков.

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