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В отношении новосибирского экс-губернатора прекращено одно из двух дел

Политика
Второе уголовное дело в отношении Василия Юрченко сейчас рассматривается в Центральном районном суде Новосибирска

Новосибирск, 10 февраля 2017, 10:28 — REGNUM  В отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко прекращено одно из уголовных дел. Его подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земельного участка из категории земель промышленности, обороны и связи в категорию сельскохозяйственных. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС адвокат Василия Юрченко Александр Балян.

Следственные органы эту информацию пока не комментируют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Василий Юрченко в марте 2014 года решением президента был отрешен от должности в связи с утратой доверия. В отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности, которое в последствии закрыли, но уже в августе в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Согласно материалам дела, весной 2010 года Василий Юрченко дал указание об отмене аукциона по продаже имущественного комплекса в центре города и распорядился продать его фирме «Тактика». Нежилое двухэтажное здание и земельный участок площадью 1,19 тыс. кв. м реализовали за 22,7 млн рублей. По данным следствия, собственнику имущества ОАО «Газтранском», стопроцентным владельцем которого являлась Новосибирская область, из-за необоснованного снижения стоимости был нанесен ущерб на сумму около 18 млн рублей. Кроме того, согласно материалам дела, бюджет потерял около 135 тыс. рублей, потраченных «Газтранскомом» на проведение торгов на право заключения договора купли-продажи.

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. По версии следствия, Юрченко в мае 2012 года подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался боеприпасный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. При этом исключительным правом перевода земель из одной категории в другую обладает только правительство РФ. Указанные действия Юрченко повлекли за собой причинение имущественного ущерба в сумме не менее 12 млн рублей коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд. В сентябре 2014 года Василию Юрченко предъявили обвинение, избрав ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Весной 2015 года по ходатайству следствия суд наложил арест на особняк, земельный участок и баню экс-губернатора, расположенные в коттеджном поселке «Кудряшовский». В случае признания вины, имущество должно было обеспечить возмещение ущерба. Сам же Юрченко неоднократно заявлял о своей невиновности.

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