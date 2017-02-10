Апелляционный суд США — об указе Трампа о мигрантах: «Мы не согласны»

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Запрет, введённый на реализацию указа президента США Дональда Трампа о временном отказе во въезде на американскую территорию граждан семи стран, поддержан апелляционным судом 9-го округа США, сообщает агентство Associated Press.

«Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, правительство заняло позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать его решение. Мы не согласны», — сообщается в решении суда.

По мнению судей, указ Трампа идёт вразрез с интересами американцев, касающихся свободы передвижения. Также он приведёт к разъединению семей и дискриминации. При этом суд признаёт, что американцы заинтересованы в безопасности.

Напомним, запрет на указ Трампа о невозможности въезда в течение 120 дней в США граждан из Сирии, Ливии, Ирана, Ирака, Сомали, Судана и Йемена, был наложен федеральным судом в Сиэтле. После этого Белый дом заявил, что решение будет оспорено, и подал апелляцию.

Теперь решение апелляционного суда намерено оспаривать американское министерство юстиции. 4 февраля об этом сообщил пресс-секретарь президента США Джон Спайсер.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о блокировке миграционного указа: «Национальная безопасность на кону»