В РФ введены новые правила ведения госреестра муниципальных образований

Госреестр будет вестись только в электронном виде, а не на бумажных и электронных носителях

Москва, , 08:58 — REGNUM Постановлением правительства РФ утверждены новые Правила ведения государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. В частности, установлено, что реестр ведётся только в электронном виде, а не на бумажных и электронных носителях, как было предусмотрено в предыдущей редакции, сообщается на сайте правительства РФ.

Сведения о муниципальном образовании, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. В утверждённых правилах не предусмотрена обязанность территориальных органов Минюста России предоставлять такие сведения в виде выписки на бумажном носителе по запросам органов или лиц.

Кроме того, сведения о муниципальном образовании, содержащиеся в реестре, дополнены данными о виде муниципального образования, коде территории муниципального образования в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО), о муниципальных образованиях, входящих в состав муниципального района и городского округа с внутригородским делением, и другими данными.