Берлин, , 08:52 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17−19 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Вице-президент США Майкл Пенс уже принял приглашение на мероприятие. Она пройдет в условиях неопределенности по поводу трансатлантических отношений, вызванной заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией.

Последний раз Меркель принимала участие в конференции в 2015 году. В телефонном разговоре с Трампом, состоявшемся 29 января, канцлер подчеркнула, что глобальная борьба с терроризмом не может быть оправдана запретом на въезд в США беженцев или людей из мусульманских стран.

Встреча Пенса и Меркель в Мюнхене будет первой встречей на высоком уровне для Германии и США с тех пор, как в Белом доме сменилось руководство.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. В 2007 году здесь выступил с речью президент России Владимир Путин, его речь имела большое значение в формировании нового тренда в отношениях между Западом и Россией, а также сыграла роль в преодолении однополярного мироустройства.