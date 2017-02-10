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Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов

Политика
ZDF: «Москва ведёт «психологическую войну» с Западом»

Берлин, 10 февраля 2017, 08:51 — REGNUM  Немецкие телезрители посмотрели пропагандистский фильм «Холодная война Путина», в котором автор Эгмонт Кох заявляет, что «российские агенты» собирают в Германии данные и периодически дестабилизируют обстановку под видом беженцев. Заявления фильма, вышедшего на телеканале Zweites Deutsches Fernsehen, ничем не аргументированы.

Обвинения основаны на показаниях человека (некто Игорь), якобы работавшего в российских спецслужбах и сейчас скрывающегося на территории Европейского союза. В России его ищут, а он раскаивается в том, чем занимался, и хочет рассказать о шпионаже, очистив свою «совесть».

Человек этот, чьё лицо скрыто и голос изменён, утверждает, что агенты направляются в ЕС под видом мигрантов из Чечни. Они не только собирают информацию и выявляют потенциальных террористов, но и влияют на социально-политическую обстановку в ЕС — например, организуют акции протеста.

Телеканал пытается убедить зрителей в том, что поток мигрантов в Германию в прошлом году организован в том числе и Россией. Москве это нужно, чтобы ослабить Запад «психологической войной».

Свою лепту, по мнению ZDF, вносят российские СМИ, изображающие европейское руководство неспособны противостоять гуманитарной катастрофе. Телеканал утверждает, что идёт возрождение холодной войны.

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