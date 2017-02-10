«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»

Чита, , 08:49 — REGNUM Представительство министерства иностранных дел в Чите активно сотрудничает с Забайкальским войсковым казачьим обществом и его австралийским подразделением. «Австралийские казаки очень активны», — заявил представитель МИД России в Чите Алексей Котельников на встрече с журналистами.

«У людей могут быть свои точки зрения. Забайкальские казаки в Австралии своей деятельностью не совсем вписываются в устоявшийся мир русской диаспоры, но играют в ней свою усиливающуюся роль», — цитирует Котельникова «Забмедиа».

Чиновник заметил, что представительство МИД часто взаимодействует с Забайкальским казачьим войском в Австралии, в том числе и в плане консультаций. «До начала деятельности атамана Семена Бойкова наша диаспора в Сиднее особых действий не предпринимала. Занимались вечерами встреч «Кому за 40», КВН, конкурсом рисунков на асфальте. Бойков же, в силу молодости и энергичности, начиная с 2014 года, устраивает акции в поддержку позиции РФ, непризнанных республик», — рассказал дипломат.

Добавим, что, по некоторым данным, в Австралии насчитывается до 10 тыс. потомков казаков, покинувших Россию во время Гражданской войны 20-х годов прошлого века. Организационно казаки объединены в Посольский Австралийский отдел Забайкальского войскового казачьего общества, руководит которым Семен Бойков.