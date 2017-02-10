Новый срок: Председателя избиркома Краснодара менять не стали

Полномочия продлены на пять лет

Краснодар, , 08:48 — REGNUM Городская избирательная комиссия Краснодара приступила к работе в обновленном составе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 10 февраля, первое заседание члены избиркома провели накануне. Главным вопросом стало избрание председателя комиссии, его заместителя и секретаря.

Их определили тайным голосованием. В руководящем составе изменений не произошло. Так, на ближайшие пять лет городскую избирательную комиссию Краснодара вновь возглавит Олег Смирнов, занимавший этот пост и в прежнем составе. Его заместителем стал Борис Кузьмин, секретарем комиссии — Вероника Михеева.

Добавим, что новый состав комиссии избран на пять лет и будет работать до 2022 года. Городская дума на своем последнем заседании утвердила 12 членов комиссии, которые представляют широкий спектр политических партий и общественных организаций.

Напомним, заместитель начальника организационно-правового отдела избирательной комиссии Краснодарского края Олег Смирнов был избран председателем городской избирательной комиссии Краснодара в январе 2016 года. Его предшественник Виктор Тушев покинул пост в связи с переходом на новую работу — он был назначен на должность директора департамента внутренней политики Краснодарского края.

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