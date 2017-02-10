Вице-президент США о террористах: «А мы их остановим»

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления в Военной академии в Вест-Поинте заявил, что пока США не уничтожат своих врагов — в том числе террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — президент страны Дональд Трамп не успокоится, пишет Politico.

По его словам, радикалы стремятся «уничтожить не только народ Америки, но и саму жизнь», а «варвары из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» уничтожают всех, кто встает на их пути по созданию мирового халифата. «А мы их остановим», — сказал Пенс.

«Президент Трамп, нынешняя администрация и наша страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены и наш народ не будет снова в безопасности», — заявил вице-президент, добавив, что Трамп намерен восстановить мощь ВС США и «арсенал демократии».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что с Россией надо поладить для того, чтобы вместе «выйти и вышибить дух из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он пояснил, что настоящая болезнь — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).