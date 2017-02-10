Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили развитие отношений КНР и США

Пекин, , 08:32 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который многие китайские журналисты уже успели назвать «историческим». Американский лидер сообщил своему коллеге из КНР, что Соединенные Штаты будут строго придерживаться политики «одного Китая», соблюдение которой лежит в основе развития китайско-американских отношений.

«Поддержка отношений между нашими странами соответствует коренным интересам народов Китая и Соединенных Штатов. Пекин готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном, в том числе в торговле, энергетике, инвестициях и развитие инфраструктуры. Кроме того, мы готовы координировать совместные действия по ряду региональных и международных вопросов для достижения мира и стабильности», — сообщил Си Цзиньпин.

В ходе разговора председатель КНР подчеркнул, что Пекин придает огромное значение словам Дональда Трампа, который заявил, что новая американская администрация будет строго следовать и уважать принцип «одного Китая», пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США Дональд Трамп согласен придерживаться политики «одного Китая», о чем заявил в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином