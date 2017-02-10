Александр Белов, , 08:30 — REGNUM

Выбранный президентом США Дональдом Трампом курс в борьбе с терроризмом вызывает опасения экспертов, поскольку он сопряжен с рядом трудностей, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Так, по прогнозам военных США, после освобождения Мосула боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут направиться в другие точки Ирака, а также пойти в Сирию и другие страны. Именно такие опасения стоят за подготовкой администрацией Трампа новой стратегии, поскольку в Белом доме понимают, что потеря Мосула станет не окончательным ударом по врагу, а лишь приведет к рассеванию исламистов по другим регионам. Быть может, с этим и связан запрет Трампа на въезд в США граждан ряда стран.

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«С падением Мосула все [боевики] выйдут оттуда», — отметил высокопоставленный член администрации Трампа. «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространится по другим территориям. Есть вероятность, что атаки смертников возобновятся в Рамади».

Однако многие из тех, кто не входит в нынешнюю администрацию, видит недочеты в контртеррористическом подходе Трампа и выражает опасение относительно того, что он может привести к обратным последствиям. Так, его риторика об «Исламском терроризме» привела к повышению идеологического накала и обеспокоила некоторых потенциальных союзников-мусульман как в США, так и за их пределами. Трамп отказался от стратегии своего предшественника — которая, какой бы осторожной она ни была, медленно «душила» исламистов, — не имея какой-либо четкой ей альтернативы.

Так, запрет на въезд в США стал оскорблением для правительства Ирака, чьи элитные подразделения захватили восточную часть Мосула. Затем администрация зашла в тупик с Ираном, против которого она готовит санкции из-за пуска баллистической ракеты. Иран тем не менее является де-факто союзником США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, поскольку шиитские вооруженные формирования не повернули оружие против сил США, хотя и могли, чем значительно осложнили кампанию по уничтожению исламистов.

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Не стоит забывать о проблеме того, что делать с новым «союзом» России, Ирана, Турции и правительства Башара Асада. Присоединяться ли США к этим странам в борьбе против исламистов? И если да, будет ли это означать отказ от помощи курдским отрядам Народной самообороны (YPG), которых в Анкаре считают террористической организацией, тогда как они — самый значительный партнер Вашингтона против исламистов.

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В ходе предвыборной кампании Трамп призвал к союзу с Россией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Тогда ряд официальных лиц поднимал вопрос о том, чтобы вбить клин между Москвой и Тегераном. Эксперты тем не менее называют такой раскол маловероятным.

Да и перспектива партнерского взаимодействия Трампа с президентом России Владимиром Путиным сопряжена с определенными сложностями. Так, республиканцы в Конгрессе выражают крайнюю озабоченность относительно связей с Москвой. Они неделей ранее поддержали жесткое заявление посла США в ООН Никки Хейли, которая заявила, что Россия должна уйти из Крыма прежде, чем будут сняты санкции. Теперь позиция Белого дома по отношению к России, по мнению этих официальных лиц, имеет «высокие стандарты и сопряжена с большими ожиданиями».

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Более того, хотя Трамп крайне критически отозвался о плане Барака Обамы захвата сирийской Ракки, собственной стратегии у него нет. Многие аналитики высказывают опасения, что боевики проводят перегруппировку, пока новая администрация перестраивает свой курс.

«Одновременность и давление носят ключевой характер для дальнейших действий», — отметил один из командующих войск США, который призвал Вашингтон сохранить широкую коалицию, включающую в себя сирийских курдов.

При этом разведка предупреждает, что победа в Ракке может занять до года, из-за чего в распоряжении у боевиков могут оказаться месяцы для планирования терактов по всему миру, что и вызывает опасения у советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. На фоне этих опасений некоторые аналитики высказывают предположения, что Трамп может в конечном счете решить освободить Ракку с помощью контингента военнослужащих США, хотя такой шаг будет связан с большими потерями со стороны военных США.

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С другой стороны, ряд экспертов предупреждают, что пока Трамп провозглашает свою кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Ираке и Сирии усиливаются позиции «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому победы в предстоящей битве не добиться с помощью простых слоганов и необдуманных запретов на въезд в США.