Дональд Трамп согласился с политикой «одного Китая»

Об этом стало известно после телефонного разговора между лидерами двух стран

Пекин, , 08:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп согласен придерживаться политики «одного Китая», о чем заявил в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, говорится в заявлении Белого дома, сообщает Reuters.

Два лидера провели продолжительный телефонный разговор, который состоялся спустя час после встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Президент Трамп согласился по просьбе председателя КНР поддержать политику «одного Китая», — указывается в заявлении Белого дома. Во время переговоров оба лидера выразили наилучшие пожелания народам друг друга.

Напомним, после победы на президентских выборах Дональд Трамп принял официальный телефонный звонок с поздравлениями от лидера Тайваня Цай Инвэнь, в ходе беседы президент подчеркнул, что политика «одного Китая» — это тема для дискуссий.

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