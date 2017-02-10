В Москве пройдут переговоры Путина с президентом Словении‍

Москва, , 08:07 — REGNUM В Москве 10 февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Словении Борута Пахора, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Словении находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ, посетившего Словению летом 2016 года. В ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество и торгово-экономическое вопросы.

Также стороны обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, акцент будет сделан на торгово-экономических аспектах. По итогам встречи Путин и Пахор подпишут ряд документов.

Ожидается, что будет подписано соглашение по экономике, согласно которому будет удвоен товарооборот, в настоящее время он составляет около €700 млн в год.