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Минобороны: ПВО Москвы полностью готовы к охране воздушного пространства

Политика
В ходе внезапной проверки были перехвачены и уничтожены все воздушные цели

Москва, 10 февраля 2017, 08:02 — REGNUM  Внезапная проверка системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района показала готовность к эффективному выполнению задач по охране воздушного пространства. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Привлекаемые к внезапной проверке подразделения ВКС подтвердили высокий уровень боевой подготовки и способность эффективно выполнять задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности», — сообщили в Минобороны.

В настоящее время задействованные в ходе внезапной проверки ВКС РФ самолёты возвращаются в пункты постоянной дислокации. Они во время учебной проверки перехватили и уничтожили все воздушные цели (их было более 150), совершавшие манёвры в зоне ответственности объединения ПВО-ПРО.

Уточняется, что в ходе проверки боеготовности авиационные части военно-космических сил были перебазированы на оперативные аэродромы, с которых они совершали полёты для преодоления системы противовоздушной обороны.

«Подразделения ПВО отрабатывали совершение марша, заступление на боевое дежурство на новых позициях, обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей», — уточнили в департаменте. По данным Минобороны, в проверке были задействованы около 45 тысяч человек и примерно 1700 единиц техники и вооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля началась внезапная проверка системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. Боевые самолёты и вертолёты ВКС РФ выполнили роль «воздушных целей». В манёврах участвовало около 20 самолётов и вертолёты Ми-8 и Ка-52.

Читайте ранее в этом сюжете: Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву

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