Посол РФ: Законопроект сенаторов США о санкциях направлен против Трампа

Москва с вниманием наблюдает за такой «объективной реальностью» в Вашингтоне

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Проект закона, внесенный сенаторами в Конгресс США и препятствующий отмене антироссийских санкций, направлен против нового президента Дональда Трампа, так как ограничивает его полномочия. Об этом заявил посол России в США Сергей Кисляк, передает 10 февраля RT.

«Этот проект, по сути, нацелен против России прежде всего. Но в той же самой мере и против президента США, которому авторы (законопроекта) отказывают в праве принимать решения в рамках собственной президентской компетенции», — пояснил дипломат.

Кисляк добавил, что Москва с вниманием наблюдает за такой «объективной реальностью» в Соединенных Штатах, в первую очередь, с точки зрения влияния ситуации на отношения с Вашингтоном.

По его словам, оценивать качество двусторонних отношений только по санкциям — неправильно. Вместе с тем, санкционную политику больше обсуждают в США, чем в России. «А мы живём своей жизнью. Это и надо делать», — сказал посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект, осложняющий процедуру снятия антироссийских санкций администрацией Соединенных Штатов.

В документе говорится, что Белый дом, в случае принятия решения о снятии санкций, обязан будет предоставить обоснования для этого Конгрессу. Затем в течение 120 дней законодательный орган должен будет окончательно утвердить или отклонить данное решение. Тем самым авторы закона оставляют за Конгрессом последнее слово на случай, если глава государства решит ослабить антироссийские санкции в одностороннем порядке.

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