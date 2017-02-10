Президенты России и Словении обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Москва, 10 февраля 2017, 07:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, проведет переговоры с главой Словении Борутом Пахором, в ходе которых будет «рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Особое внимание (политиков) будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, — говорится в сообщении. — Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам».
По итогам переговоров лидеров двух стран запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Ожидается, что президент Словении Борут Пахор, находящийся в России с официальным визитом, в пятницу также встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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