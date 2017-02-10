Анкара в инциденте с ВКС РФ в Сирии заняла «благоразумную» позицию — СМИ

Регион необходимо очистить от террористической группировки «Исламское государство», а подобные инциденты больше не повторятся

Анкара, , 07:53 — REGNUM После инцидента с гибелью турецких солдат от случайного авиаудара ВКС РФ Турция и Россия создадут комиссию для предотвращения подобных случаев, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, целью комиссии будет предотвращение таких инцидентов и усиление координации между российскими и турецкими военными. В целом, Анкара удовлетворена действиями российских властей и заняла благоразумную позицию.

Она заключается в том, что регион необходимо очистить от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а подобные инциденты больше не повторятся.

Напомним, накануне трое турецких военнослужащих погибли от попадания боеприпаса, случайно сброшенного самолетом ВКС РФ в Сирии. Ранены 11 человек. Инцидент произошел утром в регионе проведения Турцией операции «Щит Евфрата» на севере Сирии в районе города Эль-Баб, проинформировал российский Генштаб.