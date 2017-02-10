Reuters: Флинн обсуждал с послом России снятие санкций до избрания Трампа

Сам советник по национальной безопасности Флинн заявил, что не помнит такого

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Флинн в личной беседе с послом России в США Сергеем Кисляком обсудил вопрос снятия санкций с России, еще до того как президент США Дональд Трамп вступил в должность, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Флинн несколько раз беседовал по телефону с Кисляком в декабре 2016 года на предмет снятия санкций. Советник по национальной безопасности не подтвердил факт обсуждения санкций с Кисляком, сославшись на то, что он ничего подобного не помнит.

Напомним, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, вопрос снятия санкций с России обсуждается всеми сторонами. Значительная часть правящего класса в США выступает против односторонней отмены режима санкций, что порождает серьезные дискуссии.

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