СМИ: Авиаудар ВКС РФ произошёл из-за ошибки командования Турции

Совместное российско-турецкое расследование причин ЧП должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу

Москва, , 07:24 — REGNUM Авиаудар ВКС РФ по военнослужащим турецкой армии на территории Сирии мог произойти из-за ошибки командования ВС Турции. Об этом сообщают источники в российском военном командовании, пишет газета «Коммерсантъ».

"По предположению источников «Ъ», одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу», — пишет газета.

Источники уточняют, что координаты целей, по которым ВКС наносит авиаудары, всегда заранее согласовываются генштабами. Так произошло и в этот раз.

Подготовка к указанному вылету произошла в том же формате, что и обычно. Самолёты вылетели из Хмеймима и проследовал в направлении Эль-Баба. «Опознав цели, пилоты осуществили около 8:40 утра сброс бомб, причем, как утверждают сами военные, «без критических отклонений», — уточняет издание. Уже прибыв на авиабазу, лётчики узнали об ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непреднамеренный удар по турецким дислокациям ВКС РФ нанесли в ночь на 10 февраля в районе города Эль-Баб (Сирия). Турки в это время атаковали позиции террористов группировки «Исламское государство». В результате погибли трое турецких военнослужащих, 11 человек ранены.

Свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принёс глава РФ Владимир Путин. Начато расследование причин трагического происшествия.

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