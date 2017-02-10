Президенты США и Афганистана провели телефонные переговоры

Днем ранее состоялись переговоры между президентом Афганистана и главой Пентагона

Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с терроризмом и проблемы экономического развития среднеазиатской страны, передает Reuters.

Белый дом сообщает, что Трамп подчеркнул важность двусторонних отношений и стратегического партнерства Афганистана и Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее состоялись телефонные переговоры между президентом Афганистана и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который выразил соболезнования в связи с терактом у здания Верховного суда в Кабуле.

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