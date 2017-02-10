Трамп о блокировке миграционного указа: «Национальная безопасность на кону»

Апелляционный суд в США подтвердил блокировку указа главы Белого дома об ужесточении миграционной политики

Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда, признавшего законным запрет на реализацию президентского указа об ужесточении миграционной политики.

«Увидимся в суде. Безопасность нашей нации на кону!», — написал Дональд Трамп 10 февраля в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил в силе решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение миграционного указа Дональда Трампа.

Апелляцию подавало Министерство юстиции США, однако суд счёл, что реализация предусмотренных указом мер может нанести вред Соединённым Штатам.

Читайте ранее в этом сюжете: Апелляционный суд в США подтвердил блокировку миграционного указа Трампа