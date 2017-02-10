Тиллерсон и Могерини провели «приятную и содержательную» встречу

Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что закрытая встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном была «приятной» и «содержательной», передает Reuters.

По сообщению пресс-службы Могерини, между главами внешнеполитических ведомств состоялся «открытый обмен» мнениями по большому количеству вопросов двусторонних отношений и международной политики.

В частности, темами беседы были «трансатлантические отношения, общая проблема борьбы с терроризмом, текущая работа по укреплению европейской обороны, отношения с Россией, ядерная сделка с Ираном и основные кризисы — Украина и Сирия».

Напомним, в декабре, после избрания Дональда Трампа президентом США, Могерини неожиданно сообщила, что ЕС не исключает объединения с Россией против инициатив новой администрации, которые лидеры Евросоюза считают «враждебными» для единой Европы.

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