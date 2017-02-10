SCMP: Визит Путина на саммиты в Китае в этом году укрепит отношения

Россия и Китай часто выступали единым фронтом на глобальной арене по таким вопросам, как сирийский кризис, иранская ядерная программа и северокорейская ядерная угроза

Пекин, , 03:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит два важнейших дипломатических мероприятия, которые хозяином которых будет выступать Китай в этом году. Первое — это саммит «Один пояс, один путь» в Мае, второе — ежегодный саммит стран БРИКС, который в этом году пройдет в китайском Сямэне, что является возможным знаком выстраивания более тесных отношений между двумя странами, сообщает 10 февраля гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Издание отмечает, что Россия и Китай часто выступали единым фронтом на глобальной арене по таким вопросам, как сирийский кризис, иранская ядерная программа и северокорейская ядерная угроза. Кроме того, со времени вступления в должность Си Цзиньпина в 2013 году, Путин встречался с ним чаще, чем с любым другим лидером, что знаменует тенденции к укреплению двусторонних отношений.

Однако, газета обращает внимание на рост слухов об укреплении связей между США и Россией после избрания Дональда Трампа президентом, который заявлял о намерениях выстроить дружественные отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, SCMP отмечает, что эти слухи также подкрепляются действиями со стороны нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее занимался выстраиванием связей с Россией в бытность его главой компании ExxonMobil.

Напомним, что ряд китайских экспертов высказывают надежду на укрепление отношений и разрешение двусторонних противоречий в связи с осуществлением проекта «Один пояс, один путь», который может, по их мнению, принести России, Китаю и всему региону колоссальную выгоду.

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