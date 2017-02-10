Прокуратура допросила детей Франсуа Фийона

Париж, , 03:40 — REGNUM Прокуратура провела допрос детей кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона в рамках расследования о «фиктивном трудоустройстве», передает Associated Press.

По сообщению адвоката Фийона Антонина Леви, ранее объяснения по поводу работы своих детей в качестве помощников прокуратуре уже дал сам кандидат в президенты.

«Следствие по делу Фийона ни на чем не основано, оно нарушает основные принципы французского закона — французского конституционного права с одной стороны и французского уголовного права с другой стороны», — считает адвокат.

Стоит отметить, что французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно — однако именно в этом и обвиняют жену Фийона Пенелопу Фийон и его детей Мари Фийон и Чарльза Фийона.

Напомним, Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год, из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев, находясь на должности помощника своего мужа.

СМИ Франции обвинили жену кандидата в президенты в «фиктивном трудоустройстве», после чего было инициировано расследование прокуратуры. Позднее к обвинению в адрес жены добавились обвинения в отношении детей.

Скандал с «фиктивным трудоустройством» обрушил рейтинг кандидата от Республиканской партии — на данный момент он идет на третьем месте и отстает от лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшего министра финансов Эммануэля Макрона.

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