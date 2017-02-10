Лавров: Действия НАТО у границ России несут дестабилизирующий характер

«Истинно антироссийская нацеленность» ПРО США в Европе не вызывает сомнений, заявил глава МИД России

Москва, , 03:38 — REGNUM Действия НАТО в прилегающих к России регионах носят провокационный и дестабилизирующий характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия», опубликованном 10 февраля.

«Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер. Это и упомянутое развертывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике», — сказал Лавров.

Он отметил, что в настоящее время «уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников (по Североатлантическому альянсу — ИА REGNUM ) на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии».

«И последовательная реализация отдельными странами — членами блока национальных планов по модернизации вооружённых сил и строительству новой военной инфраструктуры. И существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи наших границ», — подчеркнул глава МИД России.

Также, по его словам, «особое беспокойство» у российской стороны вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе, «истинная антироссийская нацеленность которой никогда не вызывала сомнений».

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