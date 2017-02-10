Теракт в Израиле: Палестинец устроил бойню на рынке в Петах-Тикве

Иерусалим, Израиль, , 03:15 — REGNUM Выходец из Палестины устроил стрельбу, а затем зарезал человека на рынке в Петах-Тикве в центральном Израиле, сообщает Associated Press.

По сообщению полиции, вечером пятницы 18-летний палестинец сначала обстрелял автобус и посетителей рынка, ранения различной тяжести получили четыре человека. Граждане вступили с нападавшим в рукопашную схватку, в ходе которой палестинец оборонялся отверткой и нанес ранение еще одному мужчине.

Представитель полиции Мики Розенфельд подтвердил, что правоохранители считают нападение терактом, направленным на запугивание израильтян — нападение произошло на оживленном рынке, накануне субботы, дня покоя и молитв.

Отмечается, что теракт произошел в самом Израиле, а не на палестинской территории, где с начала 2015 года в столкновениях погибло 40 израильтян, двое граждан США и 234 палестинца.

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