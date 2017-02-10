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Режим прекращения огня в Сирии за сутки был нарушен семь раз

Политика
Соглашения о примирении подписали представители ещё шести населённых пунктов Сирии

Москва, 10 февраля 2017, 02:56 — REGNUM  Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 9 февраля нарушался семь раз. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано семь нарушений в провинции Латакия», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано пять нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам факты нарушений российской стороной подтверждены не были.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня ещё шести населённых пунктов: Эш-Шафуния, Хараста-эль-Кантара и Бузайна в провинции Дамаск, Эль-Авейна, Ашарна и Аль-Бия в провинции Хама. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1212.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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За сутки под контроль сирийских правительственных войск перешло 41,6 квадратных километра территории. С начала текущего года освобождено в общей сложности более 1336 квадратных километров территории, от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождены 40 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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