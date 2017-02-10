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Китайские эксперты: Трамп настроен на стабилизацию отношений

Политика
Трамп навлек на себя враждебность внутри страны из-за внутренних вопросов, таких как иммиграция, но при этом упустил из виду внешнюю враждебность по отношению к нему за рубежом
Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин, 10 февраля 2017, 01:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отправил лидеру КНР Си Цзиньпину поздравления с Китайским Новым годом в среду, за четыре дня до официального окончания празднеств, что знаменует желание американского лидера построить конструктивные отношения с Китаем, сообщает 9 февраля China Daily.

В своем письме председателю Си Трамп выразил надежду построить «конструктивные отношения, которые будут выгодны как США, так и Китаю», сообщает издание.

Главный исследователь внешней политики США Китайской академии общественных наук Юань Чжен отметил, что Трамп встречался или проводил телефонные переговоры с лидерами многих стран прежде, чем написать Си. Само по себе запоздалое поздравление, по его мнению, призвано решить некоторые проблемы Трампа.

«Откровенно говоря, Трамп навлек на себя враждебность внутри страны из-за внутренних вопросов, таких как иммиграция, но при этом упустил из виду внешнюю враждебность по отношению к нему за рубежом», — заявил Юань

Ученый добавил, что письмо, написанное Си в такой нелегкой ситуации и заявление конструктивных отношений с Пекином, демонстрирует стабилизацию двусторонних отношений в столь трудный и важный для Трампа момент.

Кроме того, по его мнению, это попытка «заретушировать» конфуз в ситуации, когда американский лидер разорвал традицию новогодних поздравлений народу Китая в самый важный для него праздник.

ИА REGNUM напоминает, что несмотря на задержку, президент США Дональд Трамп все же поздравил китайского лидера и народ Китая с Восточным новым годом.

Китайские СМИ уже отмечали, что нынешний дефицит общения между лидерами КНР и США очень контрастирует с тем форматом общения, который был при бывшем президенте Обаме, который начиная с 2010 года не только лично поздравлял китайских лидеров, но и делал специальные видеообращения. Напомним, практика личных поздравлений берет начало еще в 1976 году при администрации экс-президента Джеральда Форда.

Читайте ранее в этом сюжете: SCMP: Игнорирование Трампом Си Цзиньпина — желание показать превосходство

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