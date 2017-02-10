Лавров: Россия готова сотрудничать с США по всей повестке

Для выстраивания отношений между Москвой и Вашингтоном необходимо равноправие, взаимное уважение и учёт интересов друг друга, заявил глава МИД России

Москва, , 01:25 — REGNUM Москва готова работать с новой администрацией США по всей повестке двусторонних отношений на основе принципа равноправия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия», опубликованном 10 февраля.

«Со своей стороны готовы работать с администрацией Дональда Трампа по всей повестке дня российско-американских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, — сказал глава МИД России. — Исходим из того, что развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире».

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре президентом России Владимиром Путиным раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению Трампа, заключённый в 2010 году договор был более выгоден России, чем США.

Читайте подробнее: СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3