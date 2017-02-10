Майк Пенс пообещал Турции «новую эру» в отношениях с США

А также выразил соболезнования

Анкара, , 01:11 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс пообещал Турции «новую эру» в двусторонних отношениях в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает Reuters.

По сообщению офиса турецкого премьер-министра, большая часть разговора была посвящена совместной борьбе с терроризмом, в том числе угрозой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пенс также выразил Турции соболезнования в связи с гибелью троих турецких военнослужащих в сирийском городе Эль-Баб в результате удара ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля ВКС России нанесли непреднамеренный удар по военным Турции в сирийском Эль-Бабе. Инцидент стал причиной экстренных переговоров между главами Генштабов ВС РФ и Турции. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных.

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